Tour-Legende verkündet Rücktritt: "Da wusste ich, es ist vorbei"

SPORT1 03.07.2026 • 06:18 Uhr Der viermalige Tour-Sieger Chris Froome bestätigt seinen Rücktritt. Ein Trainingssturz im vergangenen August sorgt für das Ende.

Chris Froome hat seinen Rücktritt vom Profiradsport offiziell bestätigt. Der viermalige Tour-de-France-Sieger erklärte seinen Entschluss bei einem Termin in seiner neuen Rolle als Markenbotschafter von Skoda. „Leider gab es diesen Sturz im vergangenen Sommer. Das war nicht so, wie ich es beenden wollte. Aber selbst da wusste ich: Es ist vorbei.“

Der Brite war die komplette Saison 2026 ohne Renneinsatz geblieben und zuletzt ohne Team. Ausschlaggebend war ein schwerer Trainingsunfall im vergangenen August, nach dem Froome operiert werden musste. Medienberichten zufolge erlitt er dabei unter anderem eine lebensbedrohliche Verletzung am Herzen sowie weitere schwere Blessuren.

Schwerer Froome-Crash 2019

Nach seinem vierten Tour-Sieg 2017 setzte Froome mit dem Giro-Erfolg 2018 und der legendären Attacke über den Colle delle Finestre noch ein Ausrufezeichen. Sportlich bergab ging es 2019 mit einem schweren Unfall vor dem Critérium du Dauphiné, der eine lange Pause nach sich zog. 2020 stand er bei INEOS erstmals seit 2011 nicht mehr im Tour-Aufgebot.