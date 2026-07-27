Grand Départ in Deutschland? Prudhomme hat "große Lust"

SID 27.07.2026 • 06:06 Uhr Die Tour de France könnte bald wieder nach Deutschland zurückkehren. Ein Grand Départ 2029 wird diskutiert.

Tour-Direktor Christian Prudhomme hat die Hoffnungen auf eine Rückkehr der Frankreich-Rundfahrt nach Deutschland genährt. „Ich habe große Lust, dass wir bald wieder nach Deutschland zurückkehren“, sagte der Franzose in der ARD. Es gebe „natürlich“ die Möglichkeit eines Grand Départs in Deutschland, „ich hoffe, dass wir bald zu einem Abschluss kommen.“

Am 30. Juni war die offizielle Bewerbung für den Grand Départ in Deutschland eingereicht worden. Im Raum steht, dass die Frankreich-Rundfahrt 2029, 40 Jahre nach dem Mauerfall, in Berlin startet und auch mehrere folgende Etappen im Osten der Republik bestreitet.

Tour mit großen Interesse an Deutschland-Rückkehr

„Sie wissen, dass die Tour und ich selbst ein sehr großes Interesse daran haben, dass wir wieder nach Deutschland zurückkehren, noch mehr natürlich für einen Grand Départ“, sagte Prudhomme. Frankreich und Deutschland hätten eine entscheidende Bedeutung für Europa: „Bei der Tour ist die wichtigste Sache die Berücksichtigung des Sports. Aber es gibt eben nicht nur das. Es gibt auch die Geschichte, es gibt die Geografie und die Freundschaft zwischen den Völkern.“

Bei der am Sonntag in Paris beendeten 113. Ausgabe war das Peloton um Gesamtsieger Tadej Pogacar auf dem 14. Teilstück durchs Elsass und bis nah an die deutsche Grenze gerollt. Tausende deutsche Fans säumten in den Vogesen die Strecke.

Lipowitz schwärmte von deutschen Fans

Prudhomme zeigte sich von der Stimmung begeistert. „Die Etappe nach Le Markstein war die Etappe mit den meisten Zuschauern an der Strecke, die ich in Frankreich in 20 Jahren als Tour-Direktor gesehen habe. Es hat mich sehr beeindruckt“, sagte Prudhomme.

Der deutsche Hoffnungsträger Florian Lipowitz, der auf der 16. Etappe stürzte und ausschied, hatte ebenfalls geschwärmt. „Man hat gesehen, wie begeistert die deutschen Fans sind“, so Lipowitz, der einen Grand Départ in der Heimat begrüßen würde: „Als deutscher Fahrer wäre das natürlich ein Mega-Erlebnis, die Tour in Deutschland zu starten.“