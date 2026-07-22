So geht es Lipowitz nach dem Sturz-Drama

SID 22.07.2026 • 12:54 Uhr Wie Teamchef Ralph Denk mitteilte, bleibt Florian Lipowitz nach seinem Schlüsselbeinbruch noch bis Donnerstag im Krankenhaus.

Radprofi Florian Lipowitz ist nach seinem schweren Sturz bei der Tour de France bereits operiert worden und wird voraussichtlich noch bis Donnerstag im Krankenhaus in Frankreich behandelt. Dies teilte Ralph Denk, Teamchef von Red Bull-Bora-hansgrohe, am Mittwoch vor dem Start der 17. Etappe in Chambéry am Mannschaftsbus mit.

„Das Schlüsselbein ist gebrochen, und er wurde operativ gehandelt, gestern Nacht noch“, sagte Denk, „er ist aber noch im Krankenhaus und wird voraussichtlich auch noch die kommende Nacht dort verbringen. Es geht ihm gut, ich habe schon persönlich mit ihm sprechen können.“

Lipowitz ist „natürlich mega enttäuscht“

Die Sturzfolgen beim 25-Jährigen erforderten aber Nachsorge. „Neben dem Bruch hat er schon auch Hautabschürfungen, und da hatte er ein bisschen Angst gehabt hat, das zu säubern. Jeder, der das schon mal gehabt hat, weiß, dass es weh tut“, sagte Denk: „Aber jetzt ist es behandelt, und wir können nach vorne schauen, dass er so schnell wie möglich wieder aufs Auto kommt.“

Lipowitz sei, sagte Denk, „natürlich mega enttäuscht. So eine Tour de France, das sind viele, viele Monate an strategischer Arbeit, aber auch an Entbehrungen, das ist natürlich mental schon hart. Aber wir haben auch schon wieder gescherzt, dass das halt auch dazu gehört. Er ist nicht der einzige große Rennfahrer, dem das jetzt passiert ist. Es wird weitergehen.“

Lipowitz prallt gegen Bordstein

Zur weiteren Jahresplanung konnte Denk nichts Konkretes sagen. „Bei solchen Verletzungen gehe ich normalerweise davon aus, dass man ihn dieses Jahr noch auf dem Rad und beim Rennen sehen wird. Aber wie und was – das ist viel zu früh zu sagen.“