Tour de France: Denk gibt Update zu Lipowitz

SID 25.07.2026 • 08:57 Uhr Florian Lipowitz befindet sich auf dem Wege der Besserung. Ralph Denk zufolge geht es dem deutschen Tour-Star den Umständen entsprechend gut.

Radprofi Florian Lipowitz ist nach seinem schmerzhaften Aus bei der Tour de France und der Operation am Schlüsselbein wieder daheim. „Wir stehen im Austausch mit ihm, er ist mittlerweile zu Hause es geht ihm so weit ganz gut“, sagte Teamchef Ralph Denk im Podcast von Red Bull-Bora-hansgrohe nach der 19. Etappe mit der Bergankunft in Alpe d’Huez am Freitag.

Beim spektakulären Teilstück sei Lipowitz „sehnsüchtig vermisst“ worden, erklärte Denk weiter. „Er leidet mit uns und wir leiden mit ihm“, weil er nun die „coolen Etappen“ zum Schluss-Wochenende nicht mehr miterleben kann: „Das tut mir sehr leid für ihn.“

Tour de France: Lipowitz prallt gegen Bordstein

Der Tour-Vorjahresdritte Lipowitz war während des Einzelzeitfahrens der 16. Etappe am Dienstag in Thonon-les-Bains kurz vor dem Ziel zu Fall gekommen und gegen den Bordstein geprallt. Das Rennen musste der 25-Jährige danach aufgeben.