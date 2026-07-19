"Unmenschlich": Evenepoel teilt gegen Doping-Kontrollen aus

SPORT1 19.07.2026 • 21:49 Uhr Remco Evenepoel hat wenig Verständnis für die nächtlichen Dopingkontrollen bei Tadej Pogacar und Jonas VIngegaard. Für ihn seien diese "unmenschlich".

Remco Evenepoel hat die 15. Etappe der Tour de France am Plateau de Solaison gewonnen und schob sich durch den Etappensieg sowie den Ausfall von Jonas Vingegaard auf Rang zwei der Gesamtwertung.

Überschattet wurde der Tag von Vingegaards Sturz auf dem Weg zum Schlussanstieg: Der Däne musste die Rundfahrt aufgeben und zog sich dabei laut Angaben eine gebrochene Schulter zu.

Zusätzlichen Zündstoff brachte ein außergewöhnlicher Ablauf bei den Anti-Doping-Kontrollen: Tadej Pogacar bestätigte eine Kontrolle in der Nacht, Berichten zufolge wurde Vingegaard gegen 2 Uhr, Pogačar gegen 5 Uhr geweckt.

Evenepoel, Kapitän von Red Bull-Bora-Hansgrohe, machte im Sieger-Statement klar, dass solche Tests in den frühen Morgenstunden für ihn nicht in eine Grand Tour gehören: „Ich kann nicht für die Jungs sprechen, aber es ist sehr respektlos, Fahrer um 2 Uhr und um 5 Uhr zu wecken.“

„Unmenschlich“: Evenepoel attackiert den Zeitpunkt der Kontrollen

Auf mögliche Auswirkungen des Zeitpunkts auf Vingegaards Sturz wollte der Belgier nicht eingehen.

Doch an seiner Grundsatzkritik ließ er keinen Zweifel: „Schlaf ist der einzige Moment, in dem wir uns erholen können. Das ist das härteste Rennen der Welt – und so macht man es noch härter.“

Für ihn steht daher fest: „Die CPA muss etwas dagegen tun. Es ist unmenschlich, uns zu wecken.“

Erster Tour-Sieg abseits des Zeitfahrens

Als del Toro im Finale attackierte, blieb Evenepoel ruhig – und stellte Pogacar am Ende im Sprint am Plateau de Solaison.