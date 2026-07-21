Tour de France: Auch Tadej Pogacar hätte es fast erwischt

Felix Kunkel 21.07.2026 • 19:23 Uhr Florian Lipowitz stürzt und muss bei der Tour de France aufgeben. Beinahe wäre auch der Gesamtführende Tadej Pogacar an der selben Stelle zu Fall gekommen.

Das war knapp! Wenige Minuten nach dem folgenschweren Sturz von Florian Lipowitz hätte es fast auch den Gesamtführenden der Tour de France erwischt. In derselben Kurve, in der der Deutsche beim Einzelzeitfahren kurz zuvor zu Fall gekommen war, konnte Tadej Pogacar einen Sturz gerade noch verhindern.

„In der Kurve, in der Lipo gestürzt ist, wäre ich auch fast gestürzt“, erklärte der slowenische Topstar von UAE Emirates-XRG nach der 16. Etappe am Dienstag. Auch auf den TV-Bildern war eindeutig zu erkennen, wie Pogacar bei der Durchfahrt kurzzeitig strauchelte.

Der 27-Jährige setzte nach seinem Beinahe-Sturz zu einer kleinen Spitze gegen die Organisatoren an: „Bei der Streckenbesichtigung waren einige Autos der Organisatoren im Weg und so konnte ich die Kurve gar nicht richtig einsehen.“ Zugleich richtete Pogacar seinem Konkurrenten Genesungswünsche aus: „Ich hoffe, dass Lipo okay ist.“

Tour de France: Pogacar spricht nach Beinahe-Sturz

Lipowitz (Red Bull-Bora-hansgrohe) war bei seinem Sturz in der besagten Kurve heftig auf den Asphalt geknallt. Beim Gang zum Rettungswagen hielt der deutsche Tour-Hoffnungsträger mit der linken Hand seine verletzte und blutende rechte Schulter. An die Fortsetzung der Frankreich-Rundfahrt war nicht mehr zu denken.