Tour de France: Heftiger Sturz kurz vor dem Ziel

Felix Kunkel 26.07.2026 • 21:20 Uhr Die Schlussetappe der Tour de France wird im Zielsprint entschieden. Zwei Fahrer gehen im Finale hart zu Boden.

Als Mathieu van der Poel rund 400 Meter vor dem Ziel der 21. Etappe der Tour de France seine entscheidende Attacke setzte, entbrannte hinter dem Niederländer der Sprint um die restlichen Top-Platzierungen – mit einem bitteren Ende für zwei Fahrer.

Im Feld der Verfolger verhakten sich Pavel Bittner (Picnic-PostNL) und Per Strand Hagenes (Visma-Lease a Bike) und gingen gemeinsam zu Boden.

Beide konnten ihre Fahrt nach einem kurzen Moment zwar fortsetzen, hatten im Kampf um die vorderen Plätze aber natürlich keine Chance mehr. Währenddessen jubelte van der Poel vorne über einen hauchdünnen Etappensieg auf der Champs-Élysées.

Tour de France: Sturzopfer fallen zurück

Bittner überquerte die Ziellinie schließlich erst als 58., Hagenes rettete sich immerhin noch auf Rang 40.

Auswirkungen auf das Gesamtklassement hatte der Sturz allerdings nicht. Die Zeiten waren bereits 41 Kilometer vor dem Ziel neutralisiert worden, zudem lagen beide Fahrer ohnehin mehr als fünf Stunden hinter Toursieger Tadej Pogacar zurück.