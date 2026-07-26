Tour de France: Wahnsinnsfinale! Pogacar geschlagen

Felix Kunkel 26.07.2026 • 20:01 Uhr Tadej Pogacar zieht mit den Rekordgewinnern der Tour de France gleich. Die letzte Etappe sichert sich aber Mathieu van der Poel nach einem spannenden Zielsprint.

Tadej Pogacar hat zum fünften Mal die Tour de France gewonnen – musste sich auf der 21. und letzten Etappe aber im Kampf um den Tagessieg knapp geschlagen geben: Mathieu van der Poel fuhr in Paris nach einem spannenden Sprintfinale als Erster über die Ziellinie.

Der Niederländer vom Team Alpecin-PremierTech setzte sich auf der wegen Waldbränden verkürzten Strecke hauchzart vor seinem Teamkollegen Jasper Philipsen und Mads Pedersen (Lidl-Trek) durch. Der deutsche Sprinter Max Kanter ging als Vierter der Schlussetappe knapp leer aus.

„Ich habe die Etappe letztes Jahr im Fernsehen gesehen, weil ich krank war. Ich habe so viel an diesen Moment gedacht. Sie zu gewinnen, ist ein Traum“, freute sich van der Poel im Siegerinterview. „Ich war nur auf diesen Moment konzentriert und habe auf den letzten 500 Metern alles gegeben. Ich habe so hart gepusht, wie ich konnte.“

Tour de France: Pogacar zieht mit Legenden gleich

Pogacar (UAE Emirates-XRG) beendete die 113. Frankreich-Rundfahrt mit 6:26 Minuten Vorsprung auf den zweitplatzierten Belgier Remco Evenepoel. Gesamtdritter wurde Pogacars Teamkollege Isaac Del Toro (+9:42).

Mit seinem fünften Gesamtsieg zog Pogacar mit den Rekordgewinnern des wichtigsten Radrennens der Welt gleich. Die Bestmarke von fünf Gesamtsiegen teilten sich bislang die Franzosen Jacques Anquetil und Bernard Hinault sowie Eddy Merckx (Belgien) und Miguel Indurain (Spanien).

Pogacar fällt kurz vor dem Ziel zurück

Sein sechster Etappensieg bei der Tour 2026 entglitt Pogacar erst auf der Zielgeraden. Ex-Weltmeister van der Poel attackierte auf dem letzten Montmartre-Aufstieg, der Slowene folgte.

Das Duo, das sich im Frühjahr bei Klassikern wie Mailand-Sanremo oder Paris-Roubaix umkämpfte Duelle geliefert hatte, kämpfte nach der Abfahrt im Verbund gegen die heraneilenden Verfolger.

Der knappe Vorsprung schmolz. Pogacar ließ auf dem Schlusskilometer abreißen, van der Poel rettete den Sieg mit einem Tigersprung auf der Ziellinie.

Die letzte Etappe war von 133 km auf nur 88,7 km gekürzt worden. Das französische Innenministerium hatte am Samstag entschieden, einen Teil der ursprünglich für die Absicherung der Schlussetappe eingeplanten Sicherheitskräfte abzuziehen. Die Einheiten sollen stattdessen die Einsatzkräfte in den von den Bränden betroffenen Regionen Frankreichs unterstützen.

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