Tour de France: Entscheidung um Pogacar-Helfer gefallen

SPORT1 23.07.2026 • 12:44 Uhr Das Team UAE um Tadej Pogacar dominiert die Tour - doch Adam Yates kämpft mit Magenproblemen. Vor dem Start der 18. Etappe gibt es ein optimistisches Update.

Leichtes Aufatmen beim Pogacar-Team UAE Team Emirates-XRG: Adam Yates fährt bei der Tour de France weiter – trotz eines Magenproblems, das ihn auf der 17. Etappe an den Rand des Ausscheidens gebracht hatte.

Teammanager Mauro Gianetti erklärte vor dem Start der 18. Etappe am Donnerstag gegenüber cyclingnews.com: „Sein Magenproblem ist fast behoben, aber die Beine könnten etwas leer sein.“ Und weiter: „Er wird leiden, weil es noch früh ist.“

Das Team hofft, dass Yates möglichst schnell zu seiner gewohnten Stabilität findet, um bei den schweren Etappen in den Alpen wieder als Helfer für Tadej Pogacar und Isaac Del Toro fungieren zu können. „Wenn schon nicht morgen, dann hoffen wir zumindest, dass er am Samstag wieder in Bestform ist“, meinte Gianetti.

Tour de France: „Gelitten wie ein Hund“

Yates hatte am Mittwoch einen rabenschwarzen Tag erlebt, fiel früh zurück und schleppte sich mit 26:36 Minuten Rückstand ins Ziel. Den Tagessieg sicherte sich Jasper Philipsen – während Tim Wellens versuchte, Yates durch den Tag zu bringen. Pogacar beschrieb die Tortur seines Teamkollegen: „Er hat gelitten wie ein Hund.“

„Große Sorgen bei UAE“, titelte im Anschluss das Portal sports.fr. Denn die Diagnose aus dem UAE-Lager klang durchaus beunruhigend.

„Adam Yates leidet unter Erbrechen, Magenproblemen… Das hat uns der Arzt gesagt, ich weiß nicht, ob es eine Gastroenteritis oder etwas anderes ist“, sagte Teammanager Matxin Fernandez. „Das ist eine schlechte Situation.“

Der UAE-Boss schilderte, wie Yates im Rennverlauf immer wieder den Anschluss verlor: „In einem Moment wird er von der ersten Gruppe abgehängt. Wir sagen ihm, er soll auf die zweite Gruppe warten. Als er von der Gruppe um Florian (Vermeersch) eingeholt wird, versucht er, dranzubleiben, wird aber erneut abgehängt.“

Yates in Isolation – Angst vor Ansteckung von Pogacar und Co.

Yates hatte nach dem Zeitfahren am Dienstag allein auf seinem Zimmer gegessen und wurde anschließend isoliert – auch um seinen Top-Star und Tour-Dominator Pogacar zu schützen.

UAE hofft, dass sich die Beschwerden nicht im Team ausbreiten. Zumal auch der Gesamtdritte Del Toro am Mittwoch nicht durchgehend souverän wirkte. Fernandez aber betonte: „Er ist nicht krank.“

Eine Krankheitswelle, die möglicherweise auch Pogacar außer Gefecht setzt, wäre gerade vor den beiden enorm schweren Bergetappen nach Alpe d’Huez am Freitag und Samstag eine Katastrophe.