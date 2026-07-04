Tour de France heute live: 1. Etappe im Free-TV, Stream & Ticker - Teamzeitfahren in Barcelona

SPORT1 04.07.2026 • 14:00 Uhr Die Tour de France 2026 geht los - und wartet mit einem ganz besonderen Spektakel zum Auftakt auf. So verfolgen Sie das Teamzeitfahren der 1. Etappe im Free-TV, Stream & Ticker.

Die Tour de France 2026 steht in den Startlöchern – und der Auftakt der wichtigsten Radrundfahrt der Welt hat es gleich in sich!

Zum einen beginnt die Tour erstmals in Barcelona, vorbei an der Gaudí-Kathedrale Sagrada Familia und der Placa Espanya zum Schlussanstieg, der Montjuic komplettiert die Kulisse. Und: Zum zweiten Mal in der Geschichte geht es mit einem brisanten Teamzeitfahren los.

Tour de France 2026: So können Sie die erste Etappe live verfolgen:

Free-TV: ARD, Eurosport

ARD, Eurosport Stream: sportschau.de/Eurosport.de, DAZN

sportschau.de/Eurosport.de, DAZN Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Los geht es um 17.05 Uhr, SPORT1 begleitet den Tour-Auftakt im Liveticker.

Tour de France heute: So funktioniert das Teamzeitfahren

Erstmals kommt bei der Tour der neue, nicht unumstrittene Modus zur Anwendung, der das Zeitfahren zu einer Mischung aus Einzel- und Team-Wettbewerb werden lässt: War früher die Zeit des vierten bzw. fünften Fahrers für die gewertete Zeit des Teams maßgeblich (die dann für alle Fahrer, die als geschlossene Gruppe ins Ziel kamen, in die Einzel-Gesamtwertung einfloss), zählt nun die Zeit des schnellsten Fahrers für die Team-Tageswertung.

Jeder Fahrer wird jedoch mit seiner individuellen Zeit für die Gesamtwertung berücksichtigt.

Das macht den Auftakt vor allem zu einer taktischen Herausforderung, wie das Beispiel Florian Lipowitz zeigt. Der Vorjahresdritte ist ein Podiumskandidat in der Gesamtwertung, sein Teamkollege Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) gehört zu den weltbesten Zeitfahrern. Geht er auf Gelb oder zieht er Lipowitz mit? Das muss das Team nun entscheiden.

Tour de France: Das Profil der ersten Etappe

Die ersten rund 16 km bieten klassisches Zeitfahrterrain, weitgehend eben, lange Geradeaus-Passagen, dazwischen mehr als ein Dutzend tückischer 90-Grad-Kurven.

Die finalen rund 3500 m haben es dann in sich: Zwei längere Bergauf-Stücke werden die Teams aufsplitten, vor allem die Schlussrampe zum Olympiastadion (800 m mit durchschnittlich sieben Prozent Steigung) verlangt viel spezifische Power, bis man im Ziel am Montjuic ankommt.

Tour 2026: Das sind die Favoriten

Der große Favorit der Tour de France ist und bleibt Tadej Pogacar. Und der größte Konkurrent des Titelverteidigers ist Jonas Vingegaard.

Der Däne hat Pogacar 2022 und 2023 bereits in die Schranken gewiesen und: Er reist in Topform zur Tour. Beim Giro-Erfolg im Frühsommer war Vingegaard so dominant, dass er mit Blick auf die Tour auch ein paar Körner sparen konnte.

Und dann ist da ja noch das französische Wunderkind. Paul Seixas, zarte 19 Jahre alt und höchst veranlagt, verzückte im Mai eine ganze Radsportnation, als er seine Tour-Teilnahme verkündete.