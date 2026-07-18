Tour de France heute live: 14. Etappe im Free-TV, Stream, Ticker - wie reagiert Lipowitz in den Vogesen?

SPORT1 18.07.2026 • 11:52 Uhr Tom Pidcock wirbelt mit seinem Angriff am Freitag das Gesamtklassement durcheinander. Kann Florian Lipowitz auf der 14. Etappe kontern? In den Vogesen wartet eine anspruchsvolle Klettertour, die einen Einfluss auf den weiteren Kampf ums Podium haben könnte.

Die 14. Etappe der Tour de France kommt der deutschen Grenze ganz nahe. Der Start erfolgt in Mulhouse (13.30 Uhr). Bis zum Ziel in Le Markstein Fellering sind am heutigen Samstag 156 Kilometer zu bewältigen.

Es werden viele deutsche Fans an der Strecke erwartet. Dabei werden die Augen auch auf einen der Hoffnungsträger im Gesamtklassement gerichtet sein: Florian Lipowitz. Der 25-Jährige vom Team Red Bull-Bora-hansgrohe rutschte am Freitag nach der angriffslustigen Fahrt von Tom Pidcock auf Platz sieben ab. Gibt es nun eine Reaktion?

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Tour de France: Anspruchsvolle Etappe mit vier Anstiegen

Auf die Fahrer wartet eine herausfordernde Klettertour in den Vogesen. 3800 Höhenmeter und vier gewertete Anstiege – davon drei der ersten Kategorie – stehen auf dem Programm.

Bereits kurz nach dem Start in Mulhouse geht es zur Sache. Mit dem Grand Ballon wartet ein 21,5 Kilometer langer und im Schnitt 4,8 Prozent steiler Anstieg. Wenig später passiert das Peloton zum ersten Mal die Ziellinie, ehe der nächste Anstieg wartet.

Vor dem Ziel wird es dann besonders knifflig: Der Anstieg zum Col du Haag ist ein ehemaliger Forstweg, der zu einem Radweg ausgebaut wurde. Er schlängelt sich über 11,2 Kilometer mit einer durchschnittlichen Steigung von 7,3 Prozent bergauf und hält dabei auch einige besonders steile Rampen parat. Vom Gipfel sind es noch sechs Kilometer bis nach Le Markstein.

„Einer der Schlüsselmomente der Tour“

Patxi Villa, Sportlicher Leiter des Teams Red Bull-Bora-hansgrohe, sprach mit Blick auf die Etappe von einem „Monster“. Der Tag in den Vogesen könnte den Kampf ums Podium bei der Tour weiter beeinflussen. „Wir stehen vor einem der Schlüsselmomente der Tour. Wir alle warten darauf“, sagte Villa.

Und was macht der Fahrer in Gelb? Tadej Pogacar verteidigte am Freitag auf der längsten Etappe der diesjährigen Tour souverän seine Gesamtführung und konnte sich dabei sogar etwas erholen. Nutzt er den Klettertag im Elsass nun zu einem weiteren Statement?

Vingegaard mit positiven Erinnerungen

Die heutige Etappe dürfte vor allem bei Jonas Vingegaard positive Erinnerungen wecken. 2023 endete in Le Markstein die 20. und vorletzte Etappe der Tour, bei der der Däne seinen zweiten und bislang letzten Tour-Triumph zementierte.