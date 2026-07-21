Tour de France heute live: Die 16. Etappe im Free-TV, Stream, Ticker - Wie schlägt sich Lipowitz im Zeitfahren?

SPORT1 21.07.2026 • 10:00 Uhr Nach einem Tag Pause geht es für die Top-Fahrer der Tour de France mit der 16. Etappe weiter. Heute wartet das Einzelzeitfahren. So können Sie das Rennen live verfolgen.

Nach der Pause geht es weiter! Nach dem Ruhetag steht am Dienstag ab 13 Uhr die 16. Etappe der Tour de France an: das Einzelzeitfahren. Über 26,1 Kilometer müssen die Top-Fahrer den Kampf gegen die Zeit absolvieren.

Dabei beginnt die Strecke in Évian-les-Bains am Südufer des Genfer Sees und führt bis in den Ort Thonon-les-Bains, ebenfalls am Seeufer. Gleich zu Beginn folgt der einzige Anstieg, einer der zweiten Kategorie, der mit durchschnittlich 4,3 Prozent Steigung über 9,7 Kilometer wartet. Anschließend folgt eine anspruchsvolle Abfahrt in Richtung Ziel.

Tour de France heute live: So können Sie die 16. Etappe verfolgen:

Free-TV: ARD, Eurosport

ARD, Eurosport Stream: sportschau.de, Eurosport.de, DAZN

sportschau.de, Eurosport.de, DAZN Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Gestartet wird in umgekehrter Reihenfolge des Gesamtklassements. Den Anfang macht dabei der Pole Kamil Gradek. Mit einem Abstand von je 90 Sekunden folgen anschließend alle weiteren Fahrer. Den Abschluss bildet der Dominator und Tourführende Tadej Pogacar um 17.15 Uhr.

Tour de France: Die Favoriten beim Einzelzeitfahren

Neben dem Slowenen zählen auch Filippo Ganna aus Italien und Remco Evenepoel zu den ganz großen Favoriten auf den Tagessieg. Der Belgier entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einem der besten Zeitfahrer der Welt und gewann seit 2023 drei Weltmeister-Titel. Nach seinem Erfolg auf der 15. Etappe jagt der Teamkollege von Florian Lipowitz den nächsten Etappensieg.

Lipowitz kann sich ebenfalls eine Top-Platzierung ausrechnen. Im vergangenen Jahr fuhr er im Einzelzeitfahren auf den sechsten Rang. Im Kampf um das Podium könnte der 25-Jährige wertvolle Zeit zurückgewinnen, die er in den letzten Rennen noch verloren hatte.

Nicht mit dabei ist jedoch Jonas Vingegaard. Der Däne, hinter Pogacar auf Rang zwei gelegen, stürzte auf der letzten Etappe und brach sich dabei das Schlüsselbein. Für den Topstar war die Tour somit vorzeitig beendet.