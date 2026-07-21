Nach der Pause geht es weiter! Nach dem Ruhetag steht am Dienstag ab 13 Uhr die 16. Etappe der Tour de France an: das Einzelzeitfahren. Über 26,1 Kilometer müssen die Top-Fahrer den Kampf gegen die Zeit absolvieren.
Tour de France heute live: Die 16. Etappe im Free-TV, Stream, Ticker - Wie schlägt sich Lipowitz im Zeitfahren?
Tour: Einzelzeitfahren steht an
Dabei beginnt die Strecke in Évian-les-Bains am Südufer des Genfer Sees und führt bis in den Ort Thonon-les-Bains, ebenfalls am Seeufer. Gleich zu Beginn folgt der einzige Anstieg, einer der zweiten Kategorie, der mit durchschnittlich 4,3 Prozent Steigung über 9,7 Kilometer wartet. Anschließend folgt eine anspruchsvolle Abfahrt in Richtung Ziel.
Tour de France heute live: So können Sie die 16. Etappe verfolgen:
- Free-TV: ARD, Eurosport
- Stream: sportschau.de, Eurosport.de, DAZN
- Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Gestartet wird in umgekehrter Reihenfolge des Gesamtklassements. Den Anfang macht dabei der Pole Kamil Gradek. Mit einem Abstand von je 90 Sekunden folgen anschließend alle weiteren Fahrer. Den Abschluss bildet der Dominator und Tourführende Tadej Pogacar um 17.15 Uhr.
Tour de France: Die Favoriten beim Einzelzeitfahren
Neben dem Slowenen zählen auch Filippo Ganna aus Italien und Remco Evenepoel zu den ganz großen Favoriten auf den Tagessieg. Der Belgier entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einem der besten Zeitfahrer der Welt und gewann seit 2023 drei Weltmeister-Titel. Nach seinem Erfolg auf der 15. Etappe jagt der Teamkollege von Florian Lipowitz den nächsten Etappensieg.
Lipowitz kann sich ebenfalls eine Top-Platzierung ausrechnen. Im vergangenen Jahr fuhr er im Einzelzeitfahren auf den sechsten Rang. Im Kampf um das Podium könnte der 25-Jährige wertvolle Zeit zurückgewinnen, die er in den letzten Rennen noch verloren hatte.
Nicht mit dabei ist jedoch Jonas Vingegaard. Der Däne, hinter Pogacar auf Rang zwei gelegen, stürzte auf der letzten Etappe und brach sich dabei das Schlüsselbein. Für den Topstar war die Tour somit vorzeitig beendet.
Profiteur im Kampf um die Podiumsplätze war Evenepoel, der sich auf den zweiten Platz vorschieben konnte. Dahinter folgen die beiden Youngster Isaac del Toro und Paul Seixas. Lipowitz liegt auf Rang fünf, rund 50 Sekunden hinter einem Podiumsplatz.