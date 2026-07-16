Tour de France: Lustige Szene um Lipowitz

Florian Lipowitz hat auf der 12. Etappe der Tour de France 2026 vom Circuit Nevers Magny-Cours nach Chalon-sur-Saône für einen unterhaltsamen Moment gesorgt. Nach rund 66 Kilometern wollte der deutsche Hoffnungsträger einem Zuschauer einen Gefallen tun – und leistete sich dabei ein kleines Missgeschick.
Lustige Szene um Lipowitz
Was war passiert? Am Streckenrand hatte ein Fan eigens eine Zielscheibe aufgebaut, die die Profis mit ihren leeren Trinkflaschen treffen sollten. Solche kreativen Aktionen gehören inzwischen fast schon zur Tour-Tradition. Mal stehen Fangnetze oder Körbe bereit, mal eben eine Zielscheibe, um die Flaschen als Erinnerungsstücke einzusammeln.
Lipowitz verfehlte das Ziel allerdings um ein gutes Stück. Der 25-Jährige musste daraufhin selbst lachen, drehte sich zu einem Begleitmotorrad mit TV-Kamera um und kommentierte seinen Fehlwurf schmunzelnd: „Deswegen habe ich mit Biathlon aufgehört.“ Damit spielte der Fahrer von Red Bull-Bora-hansgrohe auf seine eigene Vergangenheit an, denn Lipowitz gehörte einst zu den vielversprechendsten deutschen Nachwuchs-Biathleten.
Tour de France: Lipowitz kommt aus dem Biathlon
Der 25-Jährige gewann unter anderem den deutschen Juniorenmeistertitel, ehe ihn eine schwere Knieverletzung ausbremste. Das Rennrad nutzte er zunächst lediglich als Teil seiner Rehabilitation. Aus der Reha wurde später aber eine neue Karriere: 2019 wechselte er im Alter von 18 Jahren endgültig in den Radsport – mit bemerkenswertem Erfolg: Bei seiner Tour-de-France-Premiere im vergangenen Jahr fuhr Lipowitz auf Anhieb auf den dritten Gesamtrang.