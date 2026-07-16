Tour de France: Lustige Szene um Lipowitz

Niklas Trettin 16.07.2026 • 15:25 Uhr Der deutsche Hoffnungsträger Florian Lipowitz erlebt auf der 12. Etappe der Tour de France in der Anfangsphase einen entspannten Tag. Es bleibt sogar Zeit für einen kleinen Spaß.

Florian Lipowitz hat auf der 12. Etappe der Tour de France 2026 vom Circuit Nevers Magny-Cours nach Chalon-sur-Saône für einen unterhaltsamen Moment gesorgt. Nach rund 66 Kilometern wollte der deutsche Hoffnungsträger einem Zuschauer einen Gefallen tun – und leistete sich dabei ein kleines Missgeschick.

Was war passiert? Am Streckenrand hatte ein Fan eigens eine Zielscheibe aufgebaut, die die Profis mit ihren leeren Trinkflaschen treffen sollten. Solche kreativen Aktionen gehören inzwischen fast schon zur Tour-Tradition. Mal stehen Fangnetze oder Körbe bereit, mal eben eine Zielscheibe, um die Flaschen als Erinnerungsstücke einzusammeln.

Lipowitz verfehlte das Ziel allerdings um ein gutes Stück. Der 25-Jährige musste daraufhin selbst lachen, drehte sich zu einem Begleitmotorrad mit TV-Kamera um und kommentierte seinen Fehlwurf schmunzelnd: „Deswegen habe ich mit Biathlon aufgehört.“ Damit spielte der Fahrer von Red Bull-Bora-hansgrohe auf seine eigene Vergangenheit an, denn Lipowitz gehörte einst zu den vielversprechendsten deutschen Nachwuchs-Biathleten.

Tour de France: Lipowitz kommt aus dem Biathlon