Tour de France: Nächste Titel-Entscheidung gefallen

SPORT1 26.07.2026 • 14:31 Uhr Richard Carapaz wird bei der Tour de France 2026 als kämpferischster Fahrer geehrt - mit zwei Etappensiegen und dem Bergtrikot.

Richard Carapaz sammelt bei der Tour de France 2026 die nächste Trophäe ein: Der 33-jährige Ecuadorianer ist vor der letzten Etappe am Sonntag zum kämpferischsten Fahrer dieser Rundfahrt gewählt worden – wie schon 2024. Publikum und Jury entschieden sich für den Kapitän von EF Education-EasyPost, der in der dritten Woche praktisch täglich das Rennen anzündete.

An den schwersten Tagen trat Carapaz mehrfach ins Rampenlicht: Auf der 18. Etappe holte er sich seinen ersten Tagessieg bei dieser Ausgabe, ehe er auf der Königsetappe mit Ziel Alpe d’Huez erneut als Solist jubelte. Mit den beiden Coups belohnte er sich für seine konsequent offensive Fahrweise – Attacken statt Abwarten.

Tour de France: Carapaz auch in der Bergwertung vorne

Neben den Etappenerfolgen machte Carapaz auch den Titel als Bergkönig klar: Das Bergtrikot ging an ihn, weil er immer wieder vor den entscheidenden Anstiegen flüchtete. Der Olympiasieger von 2020 bestätigte damit einmal mehr seinen Ruf als Angriffskünstler.