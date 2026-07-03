Tour de France Preisgeld 2026: So viel Geld bringt der Gesamtsieg

SPORT1 03.07.2026 • 21:02 Uhr Die Tour de France spart auch im Jahr 2026 nicht an hohen Preisgeldern und speziellen Prämien. Besonders attraktiv ist der Sieg im Gesamt-Klassement.

Bei der 113. Tour de France dürfen sich die Radsport-Asse über einen gut gefüllten Prämientopf freuen. Die Amaury Sport Organisation schüttet insgesamt 2,3 Millionen Euro an Teams und Fahrer aus, allein 500.000 Euro sind für den Sieger der Gesamtwertung reserviert.

Im vergangenen Sommer führte Tour-Sieger Tadej Pogacar auch das Prämien-Ranking an – weil sich Gelb, Etappenerfolge und Sonderwertungen direkt bezahlt machen. Die individuell verdienten Beträge werden innerhalb des achtköpfigen Tour-Aufgebots einer Mannschaft geteilt.

Attraktive Summen lassen sich täglich verdienen, denn bei den einzelnen Etappen erhalten die ersten 20 der Tageswertung eine finanzielle Belohnung. Der Tagessieg bringt 11.000 Euro, während für einen 20. Rang 300 Euro ausgeschüttet werden.

Tour de France: Gelbes Trikot bringt 500.000 Euro

In der Gesamtwertung (Gelbes Trikot) wartet der große Scheck: 500.000 Euro für Rang eins, Prämien gibt es weit über die Top Ten hinaus. Zusätzlich wird jeder Tag im Gelben Trikot mit 500 Euro vergütet – ein Anreiz, der in hektischen Phasen sogar Helferdienste beeinflussen kann.

Auch die weiteren Trikots sind lukrativ: Das „Grüne Trikot“ (Punktewertung) und das „Gepunktete Trikot“ (Bergwertung) sind jeweils mit 25.000 Euro für den Gesamtsieger dotiert, das „Weiße Trikot“ bringt 20.000 Euro ein.

An jedem Tag, den ein Fahrer im Grünen, Gepunkteten oder Weißen Trikot verbringt, werden 300 Euro ausgezahlt. Dazu kommen Prämien für Zwischensprints und Bergwertungen.

Im Mannschaftsklassement geht es ebenfalls um echtes Geld: 50.000 Euro fließen für das beste Team der Rundfahrt. Zusätzlich gibt es Tagesprämien für die stärkste Mannschaft einer Etappe. Wer das Rennen animiert, wird auch belohnt: Pro Etappe erhält der kämpferischste Fahrer 2.000 Euro. Der Gesamtsieger in dieser Kategorie darf sich über einen Bonus von 20.000 Euro freuen.

Sonderprämien an Tourmalet und Galibier