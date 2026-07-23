Tour de France: Problem für Pogacar? Helfer-Trio bricht ein

SPORT1 23.07.2026 • 15:44 Uhr Schon am ersten Anstieg der 18. Etappe geraten drei Helfer von Tadej Pogacar ins Hintertreffen - ausgerechnet vor dem kräftezehrenden Alpen-Showdown der Tour de France.

Der Auftakt in die Alpen-Trilogie bei der Tour de France ist für das Team von Superstar Tadej Pogacar denkbar schlecht verlaufen.

Bereits an der Côte d’Engins, dem ersten Anstieg der 18. Etappe von Voiron nach Orcières-Merlette, hatten Tim Wellens, Brandon McNulty und Florian Vermeersch vom Team UAE Team Emirates-XRG zu kämpfen. Der Anstieg misst 11,4 Kilometer bei einer Steigung von durchschnittlich 5,5 Prozent – genug, um die Helfer von Pogacar direkt unter Druck zu setzen.

Dabei kamen die Probleme nicht aus dem Nichts. Adam Yates kämpft seit Tagen mit einem Magen-Darm-Infekt und musste sich am Vortag auf der 17. Etappe bis ins Ziel quälen. Der Brite kam am Mittwoch mit 26:36 Minuten Rückstand auf Tagessieger Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) an.

Tour de France: Drei Pogacar-Kollegen müssen abreißen lassen

Offenbar machen die gesundheitlichen Probleme auch vor den weiteren Teammitgliedern nicht halt. Denn nachdem Wellens am Vortag noch nach hinten beordert worden war, um Yates Unterstützung zu leisten, wirkte er am Donnerstag nun selbst angeschlagen – und Vermeersch zeigte am Engins-Anstieg ebenfalls früh ein blasses Bild. Beide fielen schnell zurück.

Vor der Etappe hatte Wellens erklärt: „Adam fühlt sich nicht besonders gut, und mir geht es auch nicht besonders gut. Ich habe Halsschmerzen, Schleim und fühle mich einfach nicht fit. Aber mehr als die Hälfte unserer Mannschaft ist nach wie vor in Topform.“

Für UAE wurde die Lage jedoch zusätzlich dadurch verschärft, dass auch McNulty abreißen lassen musste, nur zwei Tage nachdem er bei der Streckenbesichtigung des Zeitfahrens der 16. Etappe von einem Auto erfasst worden war.

Pogacar überrascht mit seiner Rennhose

Derweil versicherte Teamchef Mauro Gianetti vor Etappenstart im belgischen Fernsehen: „Die Stimmung bei Tadej und den anderen ist gut.“ Doch im Feld zeigte sich früh, wie geschwächt Pogacars Helfer an diesem Donnerstag wirkten.

Der Slowene geht zwar mit komfortablen 4:32 Minuten Vorsprung auf Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) in die entscheidenden Tage, ein Verlust seiner Kollegen könnte ihm allerdings Probleme bereiten, da dann wichtige Unterstützung wegfallen würde.