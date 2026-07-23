Tour de France: Supertalent warnt vor Fan-Chaos

SPORT1 23.07.2026 • 19:49 Uhr Paul Seixas erklärt die Taktik vor den Anstiegen nach Alpe d'Huez - und blickt auf die zu erwartenden Fanmassen am Streckenrand.

Während Richard Carapaz am ersten Alpen-Tag der Tour de France triumphierte und die 18. Etappe nach Orcières-Merlette gewann, sparten die Topfavoriten um Dominator Tadej Pogacar Kräfte.

Auch Paul Seixas hielt sich in der Favoritengruppe um den Slowenen und Red-Bull-Kapitän Remco Evenepoel auf und erreichte mit diesen geschlossen mit 4:35 Minuten Rückstand das Ziel.

Der 19-jährige Franzose von Decathlon CMA CGM, Vierter der Gesamtwertung, erklärte hinterher: „Das war ein Tag, der allen in die Beine gefahren ist, aber das Ziel war wirklich, Energie zu sparen, weil zwei sehr harte Tage kommen.“

Tour de France: „Kann ziemlich gefährlich werden“

Am Freitag und Samstag wartet der Anstieg von Alpe d’Huez – zweimal nacheinander geht es die legendären 21 Kehren hoch. Insbesondere wegen der frenetischen Unterstützung des Publikums, die dieser Anstieg stets hervorruft, zeigte sich Seixas besorgt. Oft haben die Fahrer wegen des Fan-Andrangs nur wenige Meter Platz auf der Straße.

„Es ist definitiv unglaublich“, meinte Seixas diesbezüglich: „Aber vor allem hoffe ich, dass ich am Anstieg nicht stürze, denn ich denke, es werden viele Zuschauer da sein, und wir haben gesehen, dass es ziemlich gefährlich werden kann. Ich hoffe einfach, dass alles gut geht.“