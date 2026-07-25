Tour de France: Bittere Aufgabe nach fatalen Sturz

SPORT1 25.07.2026 • 15:12 Uhr Ilan Van Wilder muss nach einem schweren Sturz in der Abfahrt der Croix de Fer die Tour de France aufgeben. Der Belgier war auf dem Weg zu seinem besten Tour-Ergebnis.

Ilan Van Wilder hat die Tour de France auf der 20. Etappe am Samstag vorzeitig beenden müssen. Der Belgier von Soudal Quick-Step war als Zwölfter der Gesamtwertung gestartet – mit 35:47 Minuten Rückstand auf Spitzenreiter Tadej Pogacar. Für den 26-Jährigen deutete vieles auf sein bestes Tour-Ergebnis hin.

Die schwere Bergetappe von Le Bourg-d’Oisans hinauf nach Alpe d’Huez wurde für den Rad-Profi aber früh zum Verhängnis. Gleich zu Beginn wartete mit der Croix de Fer der erste große Pass. In der Abfahrt kam Van Wilder rund 120 Kilometer vor dem Ziel heftig zu Fall.

Zwar kämpfte sich der Bergspezialist zunächst weiter, wurde aber in das Gruppetto zurückgereicht. Kurz darauf war klar: Van Wilder kann nicht mehr weitermachen, er stieg vom Rad. Damit verliert Soudal Quick-Step den Kapitän für die Gesamtwertung.

Tour de France: Soudal Quick-Step stark dezimiert

Das Team ist ein Tag vor dem Tour-Ende nur noch mit fünf Fahrern im Rennen.

Für das Team ist es bereits der nächste harte Rückschlag in den Bergen. Sprinter Tim Merlier, der bei dieser Rundfahrt drei Etappen gewonnen hatte, war schon auf der 15. Etappe ausgestiegen.

Van Wilder hatte als Gesamtzwölfter noch Außenseiter-Chancen auf einen Top-10-Platz. Aktuell befindet sich der Franzose Jordan Jegat auf dem zehnten Rang. Er hatte vor der Etappe aber schon mehr als zwölf Minuten Vorsprung auf Van Wilder.