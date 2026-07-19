Tour-Aus! Motorrad schuld am Vingegaard-Sturz?

SPORT1 19.07.2026 • 20:31 Uhr Jonas Vingegaard muss nach einem Sturz die Tour de France aufgeben. Visma-Sportdirektor Marc Reef äußert sich zu seinem Zustand - und kritisiert die Streckenführung.

Jonas Vingegaard ist bei der Tour de France nach einem Sturz aus dem Rennen ausgeschieden. Der zweifache Toursieger kam auf der 15. Etappe von Champagnole nach Plateau de Solaison rund 20 Kilometer vor dem Ziel zu Fall und musste anschließend aufgeben.

Vingegaard wurde nach dem Zwischenfall mit dem Arm in einer Schlinge zurück zum Team-Bus gebracht, dies war in Vougy am Fuß des Schlussanstiegs. Dort blieb er zunächst außer Sicht, ehe er in ein Teamfahrzeug verfrachtet und abtransportiert wurde – eine Operation am Schlüsselbein ist der nächste Schritt.

Tour-Aus: „Es ist wirklich, wirklich scheiße“

Stattdessen trat Sportdirektor Marc Reef vor die Medien und schilderte die Lage im Visma-Lease-a-Bike-Bus.

„Er ist natürlich sehr, sehr enttäuscht in diesem Moment, und auch der Schmerz ist wegen seines Schlüsselbeins wirklich da“, sagte Reef. „Das muss sich erst setzen, ich denke, für ein paar Tage oder vielleicht sogar länger. Ja, es ist einfach, es ist wirklich, wirklich scheiße.“

Passiert sei der Sturz in einer Rechtskurve nach einem Kreisverkehr, als Visma-Lease a Bike das Feld in Richtung Schlussanstieg anführte.

„Plötzlich war der Kreisverkehr da“, sagte Reef – und legte nach: Vor der Gruppe habe sich ein Motorrad befunden, „und er hat ein bisschen panisch gebremst, also musste der Rest vorne in der Gruppe auch bremsen“. Dadurch sei es eng geworden, „und dann ist Jonas zusammen mit ein paar anderen runtergegangen“.

Vingegaard-Teamchef weist Pogacar-Spekulation ab

Auf die Frage, ob das Motorrad schuld gewesen sei, blieb Reef zurückhaltend und verwies vor allem auf die Streckenführung: „Ich glaube, es liegt eher am Parcours in diesem Moment. Das war dort eine wirklich seltsame Situation, mit dem Kreisverkehr.“

Hinweise, dass Teams die Stelle zuvor als gefährlich markiert hätten, wies er zurück: „Nein, davon weiß ich nichts.“