Tour de France: Wer wird Lipowitz' Nachfolger und gewinnt das Weiße Trikot?

SPORT1 03.07.2026 • 09:43 Uhr Florian Lipowitz wurde 2025 bester Nachwuchsfahrer der Tour de France. In diesem Jahr ist er jedoch zu alt. Wer tritt in die Fußstapfen des deutschen Topfahrers?

Florian Lipowitz gewann im vergangenen Jahr das Weiße Trikot als bester Nachwuchsfahrer der Tour de France – und muss es nun zwangsläufig abgeben. Der Deutsche wird im September 26 Jahre alt und ist damit nicht mehr Teil der Wertung.

Gewertet werden beim Weißen Trikot der Tour nur Fahrer, die in diesem Jahr 25 oder jünger sind. Damit öffnet sich die Tür für eine neue Generation – mit einem französischen Wunderkind im Zentrum.

Paul Seixas geht als heißester Kandidat ins Rennen um das Weiße Trikot. Mit 19 Jahren, neun Monaten und zehn Tagen wäre er der jüngste Tour-Starter seit Adrien Cento 1937.

Der Druck beeindruckt ihn offenbar wenig, Seixas formuliert seinen Anspruch lieber über Leistung als über Rekorde: „Kaltblütig sein und Emotionen haben.“

Sportlich lieferte Seixas die Argumente: In den Bergen des Etappenrennens Tour Auvergne-Rhône-Alpes setzte er frühe Nadelstiche gegen die direkten Rivalen. In Richtung Crest-Voland wurde Juan Ayuso unter Druck gesetzt, der spätere Gesamtsieger Isaac Del Toro reagierte kontrolliert.

Ein Sturz von Seixas auf der vorletzten Etappe, der bis dato auf Rang sechs platziert war, verhinderte für Frankreich einen möglichen historischen Triumph.

Tour de France: Als Helfer zum Weißen Trikot?

Seit Pierre Latour 2018 hat kein Franzose mehr das Nachwuchsranking gewonnen. Auch in diesem Jahr gibt es noch weitere Kandidaten aus anderen Nationen.

Der Mexikaner Isaac Del Toro kommt mit einem dicken Selbstvertrauen in die Tour: Gesamtsiege bei der UAE Tour und Tirreno-Adriatico, dazu der Rundfahrtsieg bei der Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Auch über drei Wochen hat der 22-Jährige schon geliefert, wurde 2025 Zweiter des Giro d’Italia.

Bei UAE Team Emirates-XRG ist er für die Tour allerdings als Teil des Aufgebots um Tadej Pogacar vorgesehen, das macht das Weiße Trikot für ihn zur Nebenbühne.

Juan Ayuso sucht dagegen die große Bühne für sich. Der 23-Jährige hat bei Lidl-Trek direkt eingeschlagen und die Volta ao Algarve gewonnen – ein Einstand, der Selbstvertrauen geben soll. Gleichzeitig blieb seine Vorbereitung durch Rückschläge unruhig, in den Bergen fehlte phasenweise der letzte Punch. Dort stand am Ende mit Rang drei dennoch ein Podiumsplatz zu Buche. Darüber hinaus gewann der Spanier die Nachwuchswertung.

Wer kann die Lipowitz-Lücke füllen?

Hinter dem Trio lauern weitere Kandidaten, deren Rollen aber klarer eingegrenzt sind. Kévin Vauquelin soll bei Netcompany INEOS vor allem mit seiner Explosivität auffallen. Cian Uijtdebroeks übernimmt bei Movistar die Kapitänsrolle, während Antonio Tiberi und Matthew Riccitello als konstante, aber weniger dominante Bergfahrer gelten.