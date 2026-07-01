Radstar traut Lipowitz einiges zu

SID 01.07.2026 • 14:27 Uhr Der bislang letzte deutsche Toursieger glaubt auch an einen spannenden Kampf um den Gesamtsieg.

Vergangenes Jahr raste Florian Lipowitz bei der Tour de France sensationell auf das Podium – und geht es nach Jan Ullrich, ist dem Radprofi aus Ulm auch in diesem Jahr viel zuzutrauen. „Das Podium ist auf jeden Fall wieder möglich“, sagte der Tour-Sieger von 1997 der Sport Bild: „Im Frühjahr ist er mit den Besten mitgefahren, zuletzt hat er die Slowenien-Rundfahrt souverän gewonnen. Wichtig ist, dass er heile durch die erste Woche kommt.“

Die Tour beginnt am Samstag mit einem Mannschaftszeitfahren in Barcelona. Ullrich glaubt auch, dass die Zusammenarbeit von Lipowitz und dem Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel im Team Red Bull-Bora-hansgrohe funktionieren wird. „Im Frühjahr hat man es schon gesehen. Da war sich Remco nicht zu schade, Helferdienste für Florian zu leisten“, sagte Ullrich und führte aus: „Am Ende entscheiden sowieso die Beine, Kapitänsrolle hin oder her. Ich persönlich denke, dass Florian besser ist.“ Offiziell geht der deutsche Rennstall mit den beiden Fahrern als „gleichberechtigte“ Kapitäne ins Rennen.

Dass Lipowitz eines Tages Ullrichs Nachfolger als deutscher Tour-Sieger werden könnte, hält der 52-Jährige für möglich. „Er ist erst im siebten Jahr Radprofi. Daher glaube ich, dass er sich weiterentwickeln und noch stärker werden wird. Er hat seinen Zenit noch nicht erreicht. Er hat ein super Team um sich herum und ist auf einem richtig guten Weg“, befand Ullrich.

Konkurrenz in Form

In diesem Jahr dürfte es für Lipowitz schwer werden, ganz oben anzugreifen – zu formstark präsentierten sich Titelverteidiger Tadej Pogacar und dessen großer Rivale Jonas Vingegaard im bisherigen Saisonverlauf. Ullrich hofft auf ein spannendes Duell der beiden Ausnahmekönner.