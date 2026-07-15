Übler Sturz und OP: Pidcock-Kollege muss Tour vorzeitig beenden

Felix Kunkel 15.07.2026 • 16:06 Uhr Chris Harper stürzt wie sein Teamkollege Tom Pidcock auf der 10. Etappe der Tour de France und muss operiert werden. Am Tag darauf verkündet Pinarello das Aus des Australiers.

„Chris Harper hat sich eine schwere Verletzung am Daumen der linken Hand zugezogen. Er wurde in der vergangenen Nacht operiert und kann aufgrund der Schwere der Verletzung leider nicht zur heutigen Etappe antreten“, teilte das Schweizer Team am Mittwochmorgen vor dem Start der 11. Etappe mit.

Harper werde sich „nun in Zürich weiteren speziellen Untersuchungen unterziehen“, hieß es weiter.

Tour de France: Pidcock-Kollege fährt mit Schmerzen weiter

Wie die TV-Bilder bereits am Dienstag kurz nach dem Unfall zeigten, hatte der 31-Jährige mit erheblichen Schmerzen zu kämpfen. Der Kletterspezialist setzte seine Fahrt aber fort und konnte die Etappe, die Dominator Tadej Pogacar gewann, beenden.