Wie viel Geld bekommt Tadej Pogacar für seinen Tour-Sieg?

Tadej Pogacar steht an diesem Sonntag vor dem nächsten Eintrag in die Tour-Geschichtsbücher: Wenn der 27-jährige Slowene die Schlussetappe in Paris regulär beendet, holt er sich bei der 113. Tour-Ausgabe seinen fünften Gesamtsieg.
Wie viel bekommt Pogacar für den Sieg?
Für den Triumph in der Gesamtwertung sind 500.000 Euro Prämie vorgesehen. Dazu kommt das „Tagegeld“ im Gelben Trikot: 500 Euro pro Tag als Spitzenreiter. Pogacar war in dieser Tour an 16 Etappen Gelbträger – das macht 8.000 Euro extra.
Richtig ins Gewicht fallen auch die Etappensiege: Pro Tagessieg werden 11.000 Euro ausgezahlt. Mit fünf Erfolgen hat Pogacar damit bereits 55.000 Euro zusätzlich eingesammelt – noch bevor weitere Sonderwertungen dazukommen.
Zusatzprämien über weitere Wertungstrikots
Sowohl das Grüne Trikot (Punktewertung), das Mads Petersen gewinnt, als auch das Gepunktete Trikot (Bergwertung, Richard Carapaz) bringen 25.000 Euro, das Weiße Trikot für Pogacars Teamkollegen Isaac del Toro 20.000 Euro. Für diese Trikots gibt es außerdem 300 Euro pro Trikottag.
Wie stark sich solche Bausteine summieren können, zeigte Pogacar bereits 2025: Nach der offiziellen Abrechnung der Prämien lag sein Gesamtbetrag bei 628.030 Euro. Prämien aus Zwischensprints und weiteren Tageswertungen sind dabei ein weiterer Hebel – und werden im Verlauf der drei Wochen ständig neu verteilt.