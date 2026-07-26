Wie viel Geld bekommt Tadej Pogacar für seinen Tour-Sieg?

SPORT1 26.07.2026 • 11:51 Uhr Tadej Pogacar steht in Paris vor seinem fünften Toursieg - und vor einem Preisgeld, das deutlich über 500.000 Euro liegt.

Tadej Pogacar steht an diesem Sonntag vor dem nächsten Eintrag in die Tour-Geschichtsbücher: Wenn der 27-jährige Slowene die Schlussetappe in Paris regulär beendet, holt er sich bei der 113. Tour-Ausgabe seinen fünften Gesamtsieg.

Für den Triumph in der Gesamtwertung sind 500.000 Euro Prämie vorgesehen. Dazu kommt das „Tagegeld“ im Gelben Trikot: 500 Euro pro Tag als Spitzenreiter. Pogacar war in dieser Tour an 16 Etappen Gelbträger – das macht 8.000 Euro extra.

Richtig ins Gewicht fallen auch die Etappensiege: Pro Tagessieg werden 11.000 Euro ausgezahlt. Mit fünf Erfolgen hat Pogacar damit bereits 55.000 Euro zusätzlich eingesammelt – noch bevor weitere Sonderwertungen dazukommen.

Zusatzprämien über weitere Wertungstrikots

Sowohl das Grüne Trikot (Punktewertung), das Mads Petersen gewinnt, als auch das Gepunktete Trikot (Bergwertung, Richard Carapaz) bringen 25.000 Euro, das Weiße Trikot für Pogacars Teamkollegen Isaac del Toro 20.000 Euro. Für diese Trikots gibt es außerdem 300 Euro pro Trikottag.