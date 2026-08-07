Bitteres Tour-Aus für Olympiasiegerin

SPORT1 07.08.2026 • 14:52 Uhr Anna van der Breggen steigt bei der Tour de France Femmes aus und startet nicht zur siebten Etappe. Die Olympiasiegerin suchte vergeblich ihre Bestform.

Anna van der Breggen hat die Tour de France Femmes vorzeitig beendet. Die niederländische Fahrerin von SD Worx-Protime trat am Freitag nicht mehr zur siebten Etappe an.

Zuvor hatten sich bei der Olympiasiegerin von 2016 im Rennverlauf zunehmende Probleme abgezeichnet. Van der Breggen war am Donnerstag auf der sechsten Etappe im Gruppetto ins Ziel gekommen. Das Feld der abgehängten Fahrerinnen wird im Radsport so bezeichnet, wenn es am Ende eines schweren Tages nur noch darum geht, innerhalb des Zeitlimits zu bleiben.

Mit ihren Ansprüchen war das für van der Breggen ein klares Zeichen, dass die Tour für sie nicht wie geplant weitergehen würde.

Olympiasiegerin gibt bei der Tour de France Femmes auf

„Von Anfang an fühlte sich Anna nicht in Bestform. Wir hofften immer, dass sie sich im Laufe des Rennens besser fühlen würde, aber leider kam diese Verbesserung nie“, sagte Danny Stam, der sportliche Leiter ihres Teams. „Deshalb haben wir beschlossen, keine unnötigen Risiken einzugehen und ihr die Ruhe zu geben, die sie braucht.“

Mit dem Ausfall verlor SD Worx-Protime vor dem Aufstieg auf den berüchtigten Mont Ventoux eine der erfahrensten Fahrerinnen im Peloton – und eine wichtige Option für die anstehenden Etappen, auf denen oft Positionierung, Rennkontrolle und Timing in den entscheidenden Momenten zählen.

Van der Breggen gilt als eine der prägendsten Fahrerinnen ihrer Generation: Weltmeisterin, Olympiasiegerin im Zeitfahren und mehrfache Gesamtsiegerin bei großen Rundfahrten. 2021 kündigte sie zunächst ihren Rücktritt aus dem aktiven Feld an und fungierte bei ihrem jetzigen Team als sportliche Leiterin. 2025 folgte dann die Rückkehr auf den Sattel.