Deutscher Coup bei Tour de France Femmes: Niedermaier im Weißen Trikot

SID 05.08.2026 • 18:35 Uhr Den Etappensieg sicherte sich Topfavoritin Demi Vollering vor Marlen Reusser, die weiter das Gelbe Trikot trägt. Antonia Niedermaier fährt ins Weiße Trikot.

Antonia Niedermaier ist auf der fünften Etappe der Tour de France der Frauen ins Weiße Trikot der besten Nachwuchsfahrerin geschlüpft. Die Rosenheimerin vom deutschen Team Canyon/SRAM kam am Mittwoch nach 140 km zwischen Macon und Belleville-en-Beaujolais als Sechste ins Ziel.

Den Etappensieg sicherte sich die niederländische Topfavoritin Demi Vollering (FDJ-Suez) vor der Gesamtführenden Schweizerin Marlen Reusser (Movistar) und Antonia Niedermaiers Teamkollegin Kasia Niewiadoma aus Polen.

Schon zu Beginn der hügeligen Etappe, auf der acht gewertete Anstiege auf dem Programm standen, erlebte Etappensiegerin Vollering den nächsten Schreckmoment. Bereits am Montag war die Siegerin von 2023 gestürzt, nun kam die 29-Jährige erneut zu Fall – ohne Folgen.

Am drei Kilometer langen Anstieg Mont Brouilly, 13 Kilometer vor dem Etappenziel, startete Vollering ihren Angriff und schüttelte bis auf Niewiadoma und Reusser alle Mitfahrerinnen der Spitzengruppe ab. Im Zielsprint hängte sie dann Reusser und die Tour-Siegerin von 2024 ab. Reusser verteidigte das Gelbe Trikot erfolgreich und führt mit zwölf Sekunden Vorsprung vor Vollering. Niewiadoma ist Dritte (+1:17 Minuten), Niedermaier Vierte (+2:40).

Vorjahressiegerin Ferrand-Prevot raus aus Rennen um Gesamtsieg

Die Vorjahressiegerin Pauline Ferrand-Prevot muss sich endgültig aus dem Rennen um den Gesamtsieg im Gesamtklassement verabschieden. Die 34-Jährige vom Team Visma Lease a Bike kam mehr als zweieinhalb Minuten nach Vollering ins Ziel – und hat bereits fünf Minuten Rückstand.

In der Wertung der besten Nachwuchsfahrerinnen liegt Niedermaier 25 Sekunden vor der Kanadierin Isabella Holmgren vom deutschen Team Lidl-Trek. Die Spanierin Paula Blasi, die im Mai überraschend die Spanien-Rundfahrt gewonnen hatte, fiel in der Nachwuchswertung auf Rang drei zurück (+1:11 Minuten).

Für Hannah Ludwig ist die Tour dagegen vorbei. Die Cofidis-Fahrerin ging nicht zum fünften Teilstück an den Start. Die Heidelbergerin hatte sich zuvor mit Magenproblemen durchgeschleppt, Besserung war nicht in Sicht.