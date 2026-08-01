Tour de France Femmes: Sturz! Schreckmoment um Mitfavoritin

SPORT1 01.08.2026 • 19:57 Uhr Movistar-Kapitänin Marlen Reusser stürzt bei der Tour de France Femmes. Die Schweizerin kommt in der Schlussphase auf dem Weg zur Bergankunft zu Fall.

Marlen Reusser (Movistar) hat auf der Auftaktetappe der Tour de France Femmes einen Schreckmoment überstanden.

Die Schweizerin, die bei der Rundfahrt als Anwärterin auf eine Spitzenplatzierung in der Gesamtwertung gilt, kam in der Schlussphase auf dem Weg zur Bergankunft in Lausanne zu Fall.

Tour de France Femmes: Mitfavoritin Reusser stürzt

Wie Cyclingnews berichtete, passierte der Unfall 21,3 Kilometer vor dem Ziel in einer Rechtskurve. Reusser befand sich im Hauptfeld, als zunächst Teamkollegin Arlenis Sierra stürzte – Reusser konnte dem Unfall nicht mehr ausweichen.

Die Movistar-Kapitänin fiel über ihren Lenker, beide Fahrerinnen prallten an den Bordstein.

Reusser und Sierra konnten jedoch wieder aufsteigen und mussten anschließend dem Feld hinterherjagen. Sara Martin ließ sich zurückfallen, um das Duo beim Zurückfahren in die Gruppe zu unterstützen.

17 Kilometern vor dem Ziel war Reusser wieder zurück im Peloton. Damit blieb ihr Team im Finale handlungsfähig, bevor der Schlussanstieg nach Lausanne die Entscheidung des Tages einleitete.