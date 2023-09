Vuelta: Etappensieg für Kuss, Martinez in Rot

Der US-Amerikaner Kuss, der in diesem Jahr an den Rundfahrtsiegen von Vingegaard (Tour de France) und Roglic (Giro d'Italia) als wichtiger Helfer beteiligt war, siegte am Donnerstag nach 183,1 km bei der Bergankunft am Observatorium von Javalambre. "Es war eine unglaublich harte Etappe", sagte Kuss, "eine Etappe zu gewinnen, ist unglaublich. Ich werde es genießen."