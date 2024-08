Nach bitterem Tour-Aus: Roglic feiert bei Vuelta Comeback

Der Slowene vom deutschen Team Red Bull-Bora-hansgrohe war in Frankreich schwer gestürzt. In Spanien soll es jetzt besser laufen.

Der Slowene vom deutschen Team Red Bull-Bora-hansgrohe war in Frankreich schwer gestürzt. In Spanien soll es jetzt besser laufen.

Der slowenische Radprofi Primoz Roglic vom deutschen Team Red Bull-Bora-hansgrohe feiert bei der Vuelta sein Comeback. Wie der Raublinger Rennstall am Montag bekannt gab, führt der dreimalige Vuelta-Sieger das Aufgebot bei der am Samstag in Lissabon beginnenden Spanien-Rundfahrt an. Für Roglic ist es der erste Auftritt nach seiner enttäuschenden Tour de France, wo er nach einem folgenschweren Sturz auf der elften Etappe frühzeitig ausgestiegen war.