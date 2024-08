Vuelta: Gesamtsieg? Roglic übernimmt Rot

Roglic führt nach der Ankunft am Kategorie-I-Berg Pico Villuercas mit acht Sekunden vor dem Portugiesen Joao Almeida (UAE Team Emirates), der als Dritter über die Ziellinie fuhr. Der Spanier Enric Mas (Movistar) ist mit 32 Sekunden Rückstand Dritter in der Gesamtwertung.

Vuelta a Espana: Roglic am 8. September Gesamtsieger?

Die fünfte Etappe am Mittwoch führt das Peloton von der Kleinstadt Fuente del Maestre nach Sevilla, Hauptstadt der autonomen Region Andalusien. Zum Abschluss der 177 Kilometer langen Flachetappe wird ein Massensprint erwartet. Die dritte große Rundfahrt des Jahres endet am 8. September (Sonntag) in Spaniens Hauptstadt Madrid.