Vuelta-Favorit schlägt zurück

Durch seinen ersten Tagessieg bei der dritten großen Tour auf der dritten und letzten Etappe der Auftaktphase in Spaniens Nachbarland verteidigte der Allrounder vom Visma-Lease-a-bike-Team die am Vortag eroberte Gesamtführung erfolgreich.

Vuelta: van Aert weiter Gesamtführender

Für die vierte Etappe am Dienstag muss der Vuelta-Tross zunächst nach Spanien umziehen. Anschließend steht das 170,5 km lange und mit vier Bergwertungen gespickte Teilstück von Plasencia in der autonomen Region Extremadura zur Ankunft auf dem Kategorie-I-Berg Pico Villuercas auf dem Programm. Die dritte große Rundfahrt des Jahres endet am 8. September (Sonntag) in Spaniens Hauptstadt Madrid.