Vuelta: Topfavorit Roglic vor viertem Triumph

Primoz Roglic zeigt bei der Königsetappe am vorletzten Tag keine Schwäche und nimmt über zwei Minuten Vorsprung ins abschließende Zeitfahren. Ein deutscher Fahrer überzeugt erneut.

Der slowenische Radprofi Primoz Roglic steht dicht vor seinem historischen vierten Gesamtsieg bei der Spanien-Rundfahrt. Der Topfavorit vom deutschen Team Red Bull-Bora-hansgrohe behauptete mit Platz drei auf der brutal schweren vorletzten Etappe der Vuelta das Rote Trikot des Gesamtführenden und geht am Sonntag mit einem Vorsprung von 2:02 Minuten auf den Australier Ben O‘Connor (Decathlon AG2R La Mondiale) in das entscheidende Zeitfahren in Madrid.