Radsport: Deutsche bleibt Gesamtführende

SID 05.05.2026 • 17:35 Uhr Franziska Koch hat bei der Spanien-Rundfahrt das Rote Trikot der Gesamtführenden erfolgreich verteidigt. Allerdings ist ihr Polster geschmolzen.

Die deutsche Radsport-Aufsteigerin Franziska Koch hat bei der Spanien-Rundfahrt das Rote Trikot der Gesamtführenden erfolgreich verteidigt, aber nur noch mit zwei Sekunden Vorsprung. Die Paris-Roubaix-Siegerin belegte auf der dritten Etappe am Dienstag von Padrón nach A Coruña über 121,2 Kilometer und 1823 Höhenmeter im Hauptfeld Platz 16. Die 25-Jährige aus Mettmann hatte tags zuvor als Etappenzweite die Führung im Gesamtklassement übernommen.

Die zweimalige Weltmeisterin Lotte Kopecky (Belgien/SD Worx – Protime) sprang auf Platz zwei, auf Rang drei verbesserte sich die französische Tagessiegerin Cédrine Kerbaol (EF Education) mit nun vier Sekunden Rückstand. Liane Lippert (Movistar) schob sich mit Platz vier auf den sechsten Gesamtrang vor (+0:18).

Radsport: Entscheidung um Koch fällt Samstag

Koch hatte die Gesamtführung von der Schweizerin Noemi Rüegg übernommen, die die erste Etappe gewonnen hatte, auf der zweiten aber aussteigen musste. Zu den Topfavoritinnen zählen vor allem die französische Tour-Siegerin Pauline Ferrand-Prévot (Visma-Lease a bike) und die Polin Kasia Niewiadoma vom deutschen Team Canyon//Sram zondacrypto, die bei der Frankreich-Rundfahrt im vorletzten Jahr triumphiert hatte.

Die Entscheidung um den Gesamtsieg fällt auf der siebten und letzten Etappe am Samstag, wenn es nach L’Angliru hinaufgeht. Der Anstieg, den auch die Männer bereits bei der Vuelta gefahren sind, kommt auf seinen 12,1 Kilometern auf eine maximale Steigung von 23 Prozent.