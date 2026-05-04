Radsport: Deutscher Coup bei der Spanien-Rundfahrt

SID 04.05.2026 • 18:02 Uhr Franziska Koch ist bei der Spanien-Rundfahrt ins Rote Trikot der Gesamtführenden gefahren. Damit setzt die Paris-Roubaix-Siegerin ihren steilen Aufstieg weiter fort.

Die deutsche Radsport-Aufsteigerin Franziska Koch ist bei der Spanien-Rundfahrt ins Rote Trikot der Gesamtführenden gefahren. Die Paris-Roubaix-Siegerin verpasste nach Platz drei zum Auftakt zwar auch auf der zweiten Etappe der Vuelta am Montag mit Rang zwei knapp den Tagessieg, im Gesamtklassement liegt die 25-Jährige aus Mettmann aber an der Spitze.

Der Vorsprung auf die Zweite Shari Bossuyt (AG Insurance – Soudal) aus Belgien, der sich Koch (FDJ United – Suez) im Sprint in San Cibrao das Viñas geschlagen geben musste, beträgt sechs Sekunden. Zehn Sekunden hinter der Deutschen lauert die zweimalige Weltmeisterin Lotte Kopecky (Belgien/SD Worx – Protime) auf Rang drei. Liane Lippert (Movistar) liegt nach zwei der sieben Etappen im Nordwesten Spaniens auf dem neunten Platz (+0:16).

Koch übernahm die Gesamtführung von der Schweizerin Noemi Rüegg, die die erste Etappe gewonnen hatte, auf der zweiten aber aussteigen musste. Zu den Topfavoritinnen zählen vor allem die französische Tour-Siegerin Pauline Ferrand-Prévot (Visma-Lease a bike) und die Polin Kasia Niewiadoma vom deutschen Team Canyon//Sram zondacrypto, die bei der Frankreich-Rundfahrt im vorletzten Jahr triumphiert hatte.

Radsport: Wie lange kann Koch das Trikot verteidigen?

Am Dienstag hat Koch gute Chancen, das Trikot zu verteidigen. Die dritte Etappe von Padrón nach A Coruña wartet mit einer Länge von 121,2 Kilometern und 1823 Höhenmetern auf, das Profil dürfte Koch liegen.

Die Entscheidung um den Gesamtsieg fällt auf der siebten und letzten Etappe am Samstag, wenn es nach L’Angliru hinaufgeht. Der Anstieg, den auch die Männer bereits bei der Vuelta gefahren sind, kommt auf seinen 12,1 Kilometern auf eine maximale Steigung von 23 Prozent.