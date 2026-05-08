Vuelta: Deutsche Hoffungsträgerin fällt weit zurück

SID 08.05.2026 • 18:24 Uhr Franziska Koch hat keine Chance mehr auf den Gesamtsieg bei der Spanien-Rundfahrt. Die Paris-Roubaix-Siegerin muss am Schlussanstieg der vorletzten Etappe erwartungsgemäß abreißen lassen.

Radsport-Hoffnung Franziska Koch hat keine Chance mehr auf den Gesamtsieg bei der Spanien-Rundfahrt. Die Paris-Roubaix-Siegerin aus Mettmann verlor auf der sechsten und vorletzten Etappe der Vuelta am finalen Anstieg erwartungsgemäß viel Zeit und fiel in der Gesamtwertung von Platz zwei auf 35 zurück. Der Rückstand auf die Spitze liegt bei mehr als acht Minuten.

Auch die Belgierin Lotte Kopecky, wie die 25-jährige Koch keine Kletter-Expertin, musste bei der Bergankunft der 106,5 Kilometer langen Etappe in Les Praeres Nava früh abreißen lassen. Die zweimalige Weltmeisterin gab die Gesamtführung an die Niederländerin Anna van der Breggen ab, die nach einer Attacke als Solistin vor der Spanierin Paula Blasin (+0:08 Sekunden) und der Französin Marion Bunel (+0:29) triumphierte.

Vuelta: Bauernfeind wird beste Deutsche

Beste Deutsche wurde Ricarda Bauernfeind, die auf Rang 16 1:32 Minuten nach van der Breggen ins Ziel kam und im Gesamtklassement auf den elften Platz vorstieß. Liane Lippert wurde 30. (+3:31). Koch folgte 8:13 Minuten nach der Siegerin auf Platz 57. Kopecky, die in der Punktewertung elf Zähler vor Koch liegt, landete auf Rang 76 (+10:15).

Die viermalige Giro-Siegerin van der Breggen geht mit einem Vorsprung von 18 Sekunden auf Blasin ins Finale am Samstag. Dann kommt es erneut zu einer Bergankunft, wenn es nach L’Angliru hinaufgeht.