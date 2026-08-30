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"Stayin' Alive": Tadej Pogacar meldet sich nach Horror-Sturz

Pogacar meldet sich nach Horror-Sturz

Am Samstag war der Radsport-Superstar bei der Vuelta in Führung liegend schwer gestürzt. Nun meldet er sich aus dem Krankenhaus.
Tadej Pogacar steigt verletzt in den Krankenwagen
Tadej Pogacar steigt verletzt in den Krankenwagen
© AFP/SID/JOSEP LAGO
SID
Am Samstag war der Radsport-Superstar bei der Vuelta in Führung liegend schwer gestürzt. Nun meldet er sich aus dem Krankenhaus.

Radsport-Superstar Tadej Pogacar hat sich nach seinem schlimmen Sturz bei der Vuelta aus dem Krankenhaus gemeldet.

Der Slowene postete bei Instagram von sich ein Bild mit entschlossenem Blick und Halskrause, das Foto unterlegte er mit dem Bee-Gees-Song „Stayin‘ Alive“.

Pogacar war als Führender der Gesamtwertung am Samstag auf der achten Etappe der Spanien-Rundfahrt gestürzt und hatte sich einen Bruch des linken Schlüsselbeins, einen Halswirbelbruch sowie eine Gehirnerschütterung zugezogen. Damit kann der fünfmalige Tour-de-France-Champion erstmals in seiner Karriere eine große Rundfahrt nicht beenden.

Pogacar kann noch nicht operiert werden

In der Nacht zu Sonntag wurde Pogacar vom Krankenhaus Francesc de Borja in Gandia nach Barcelona verlegt, der Zeitpunkt für die nötige Operation am Schlüsselbein steht noch nicht fest – wegen der erlittenen Gehirnerschütterung.

Darüber hinaus gab sein Team UAE aber leichte Entwarnung: „Glücklicherweise liegen keine weiteren schweren Verletzungen und keine neurologischen Folgen vor“.

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