"Stayin' Alive": Tadej Pogacar meldet sich nach Horror-Sturz

SID 30.08.2026 • 11:00 Uhr Am Samstag war der Radsport-Superstar bei der Vuelta in Führung liegend schwer gestürzt. Nun meldet er sich aus dem Krankenhaus.

Radsport-Superstar Tadej Pogacar hat sich nach seinem schlimmen Sturz bei der Vuelta aus dem Krankenhaus gemeldet.

Der Slowene postete bei Instagram von sich ein Bild mit entschlossenem Blick und Halskrause, das Foto unterlegte er mit dem Bee-Gees-Song „Stayin‘ Alive“.

Pogacar war als Führender der Gesamtwertung am Samstag auf der achten Etappe der Spanien-Rundfahrt gestürzt und hatte sich einen Bruch des linken Schlüsselbeins, einen Halswirbelbruch sowie eine Gehirnerschütterung zugezogen. Damit kann der fünfmalige Tour-de-France-Champion erstmals in seiner Karriere eine große Rundfahrt nicht beenden.

Pogacar kann noch nicht operiert werden

In der Nacht zu Sonntag wurde Pogacar vom Krankenhaus Francesc de Borja in Gandia nach Barcelona verlegt, der Zeitpunkt für die nötige Operation am Schlüsselbein steht noch nicht fest – wegen der erlittenen Gehirnerschütterung.