Deutsche Springreiter holen EM-Silber im Nationenpreis

Für den Bundestrainer ist die Medaille eine silberne Empfehlung in den anstehenden Gesprächen über eine Vertragsverlängerung. Seit 2009 ist der Mannschafts-Olympiasieger von Sydney im Amt, unter seiner Regie gewann Deutschland unter anderem EM-Gold 2011 in Madrid, WM-Bronze 2018 in Tryon und Olympiabronze 2016 in Rio. In Riesenbeck wollte sich Becker noch nicht zu seiner persönlichen Zukunft äußern: „Die Gespräche laufen.“