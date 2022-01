Reiterverband prüft Vorwürfe gegen Beerbaum

Die Deutsche Reiterliche Vereinigung FN hat angekündigt, die in einem RTL-Beitrag am Dienstag geäußerten Vorwürfe unerlaubter Trainingsmethoden im Stall des viermaligen Olympiasiegers Ludger Beerbaum in Riesenbeck zu prüfen. Den Namen Beerbaum nannte die FN in ihrem noch in der Nacht veröffentlichten Statement allerdings nicht.