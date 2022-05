Jockey-Legende Piggott im Krankenhaus

Hinter Piggotts Gesundheit steht nicht zum ersten Mal ein Fragezeichen. Bereits vor 15 Jahren musste der „Pferdeflüsterer“ aus der englischen Grafschaft Oxfordshire, an den bereits in Ascot sowie an acht weiteren Rennbahnen auf der Insel erinnern, wegen wiederkehrender Herzprobleme auf der Intensivstation einer Klinik behandelt werden.