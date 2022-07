Pferdesport: Fünf Deutsche im zweiten Umlauf beim Großen Preis von Aachen

Der Wettbewerb ist Bestandteil des Grand Slam, zu dem außerdem die Springen in Genf, ‚s-Hertogenbosch und Spruce Meadows/Kanada gehören. Deußer gewann zuletzt in `s-Hertogenbosch und könnte sich mit einem Erfolg in Aachen über einen zusätzlichen Bonus von 500.000 Euro freuen.