"Minutenlange Peitschenschläge" - Mega-Sperre für Olympia-Reiter Estermann

„Nach Sichtung der Akten des Strafverfahrens stuft die SAKO (Sanktionskommission, Anm. d. Red.) das Verhalten des Reiters als absolut inakzeptabel ein. Er hat ein Pferd absichtlich mittelschwer verletzt und ihm starke Schmerzen zugefügt“, heißt es in dem Statement.

„Egoistisch und aggressiv“ - Tierquäler zeigt keine Reue

Der SVPS verhängte eine Sperre von sieben Jahren gegen Estermann, der in diesem Zeitraum „für die Teilnahme an Pferdesportveranstaltungen gesperrt“ ist. Außerdem muss er die Verfahrenskosten in Höhe von 1200 Franken (rund 1220 Euro) tragen.