Dressur: Werth und Schneider siegen beim Pfingstturnier in Wiesbaden

Für Olympia 2024 in Paris kommen nach derzeitigem Stand weder Showtime noch Emilio in Frage. Der zuletzt anfällige Showtime wäre dann bereits 18 Jahre alt. Für den gleichaltrigen Emilio kündigte die siebenmalige Olympiasiegerin Werth an, ihn am Jahresende aus dem Turniersport zu nehmen.