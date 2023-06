Zwölf tote Pferde: Vorerst keine Rennen in Churchill Downs

Nach dem Tod von zwölf Pferden innerhalb nur eines Monats werden auf der berühmten Galopprennbahn Churchill Downs in Louisville/Kentucky nach diesem Wochenende vorerst keine Veranstaltungen mehr stattfinden. Das gab der Betreiber Churchill Downs Incorporated am Freitag bekannt. Wegen der Häufung der Fälle sollen Sicherheitsmaßnahmen „in Zusammenarbeit und Beratung mit Experten“ geprüft werden.

Von Churchill Downs, Heimat des Kentucky Derby, werden die anstehenden Rennen zunächst auf die Strecke Ellis Park in Henderson verlegt. Beschlossen wurde bereits, dass Pferde künftig nur viermal in acht Wochen starten dürfen und ein Teilnahmeverbot erhalten, wenn die Leistung nicht stimmt. Die Startprämien für Trainer werden gestrichen.

Warum so viele Pferde starben, ist weiter unklar. "Nach einer gründlichen internen Überprüfung wurde kein einzelner Faktor als mögliche Ursache identifiziert und es wurde kein erkennbares Muster entdeckt, das die Todesfälle in Verbindung bringen könnte", hieß es in der Stellungnahme.

Mage gewann am 6. Mai das Kentucky Derby, zuvor waren in zehn Tagen sieben Pferde gestorben – zwei von ihnen wurden eingeschläfert, nachdem sie sich bei Rahmenrennen verletzt hatten. Die Todesfälle Nummer elf und zwölf ereigneten sich am vergangenen Freitag und Samstag, als Lost in Limbo und Kimberley Dream bei einem Rennen Verletzungen erlitten und eingeschläfert werden mussten.