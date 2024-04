Dressurreiter Rath: "Das ist realitätsfremd"

Erst Team-Silber bei der EM, nun die Qualifikation für das Weltcup-Finale in Saudi-Arabien - Dressurreiter Matthias Alexander Rath erlebt sein erfolgreichstes Jahr seit der Totilas-Ära. Um diese Erfolge feiern zu können, war viel Geduld gefragt.

Rath und seine Familie hatten sich seinerzeit Vorwürfen gegenüber gesehen, Totilas nicht artgerecht zu behandeln. Beim Weltcup in Neumünster im Februar erntetet Rath auf Social Media erneut Kritik für seine Reitweise.

Werth in Riad doch mit Quantaz

Galopp: I Am Maximus gewinnt Grand National

Er halte sich auf den Plattformen daher sehr zurück: "Wenn man sich diese Kommentare durchliest, bringt einen das im Leben nicht weiter. Ich fände es besser, wenn Menschen zum Turnier kommen und fragen, warum ich etwas so oder so mache." Die Traumvorstellung von einem stets zufriedenen, entspannten Pferd sei eine Illusion. "Es wäre toll, wenn es so wäre, aber das ist realitätsfremd."