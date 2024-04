Weltcupfinale: Dreher stark zum Auftakt der Springreiter

Angeführt vom sehr starken Hans-Dieter Dreher hat das deutsche Springreiter-Trio einen durchmischten Start in das Weltcupfinale in Riad erwischt.

Ahlmann lobt, Ehning hadert

Am Donnerstag (17.50 Uhr MESZ) steht für Dreher und Co. der zweite Durchgang auf dem Programm. Dann geht es in einem Umlauf "gegen die Uhr" um die Qualifikation für das Finale am Samstag (ab 14.45 Uhr MESZ). Dort wird in zwei Umläufen das Siegerpaar ermittelt.