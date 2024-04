Werth beim Dressur Grand Prix auf Platz vier

Isabell Werth hat beim Dressur Grand Prix in Riad nach Schwierigkeiten nur den vierten Platz belegt.

Die siebenmalige Olympiasiegerin begann mit ihrem Spitzenpferd Quantaz zwar stark, leistete sich dann aber mehrere schwere Fehler in den Zweierwechseln und in der Galopptour. Die Kür findet am Freitag statt.