CHIO in Aachen: Erneuter Wechsel in Springreiter-Mannschaft

Bundestrainer Otto Becker muss zwei Tage vor dem renommierten Nationenpreis der Springreiter beim CHIO in Aachen erneut seine Mannschaft verändern.

Auch Jörne Sprehe, die den ursprünglich nominierten Hans-Dieter Dreher ersetzen sollte, musste passen. Für sie rückt Kendra Claricia Brinkop mit Tabasco in die deutsche Equipe.

Dreher hatte zunächst am Sonntag abgesagt, weil sein Pferd Elysium an einem Infekt leidet. Sprehes Pferd Hot Easy laboriert an einem Hufgeschwür, weshalb auch das Ersatzpaar ausfällt.