CHIO: Olympia-Hoffnung geschlagen

Der Olympia-Fahrer Richard Vogel scheiterte beim CHIO in Aachen in allerletzter Sekunde. Andre Thieme darf hingegen noch auf ein Paris-Ticket hoffen.

Olympia-Teilnehmer Richard Vogel hat beim CHIO in Aachen seinen ersten Sieg im großen Preis der Springreiter um Haaresbreite verpasst. Knapp drei Wochen vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August) bestätigte er mit Spitzenpferd United Touch zwar seine starke Form, durch einen Abwurf am letzten Sprung entglitt ihm der fast schon sichere Sieg aber noch und er wurde Dritter.