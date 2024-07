Kurz vor Olympia: Nächster deutscher Reit-Knall!

Das Personalkarussell in der Deutschen Reiterlichen Vereinigung FN dreht sich wenige Tage vor Beginn des olympischen Turniers in Paris weiter. Am Mittwoch verkündete nun auch der umstrittene Generalsekretär Soenke Lauterbach seinen bevorstehenden Abschied. Er habe seinen Dienstvertrag mit Wirkung zum 30. September 2025 gekündigt, erklärte Lauterbach am Mittwoch.

"Das Vertrauen in meine Person hat massiv gelitten, und die Kritik am Verband hat sich in den letzten Wochen immer mehr auf meine Person zugespitzt", wird der 50 Jahre alte Jurist in einer Mitteilung der FN zitiert: "Ich habe das Gefühl, dass ich zunehmend zur Belastung für die FN geworden bin. Ich sehe mich nicht mehr in der Position, den Verband auf Dauer zu führen."