Räumt der unbequeme Macher das deutsche Reit-Chaos auf? Oder wird auch er abgesägt?

In der Kür der Kandidaten überzeugt Martin Richenhagen mit einem klaren Konzept. Ob der einstige Topmanager aber wirklich der Wunschpräsident der Landesverbände ist, wird sich erst am 9. Oktober erweisen.

Ist Richenhagen dem Reit-Verband zu unbequem?

Bei der Kür der Kandidaten am Dienstag hinter verschlossenen Türen am Verbandssitz in Warendorf soll der 72 Jahre alte Richenhagen mit einem verständlichen Konzept überzeugt haben. Es gilt, den nicht nur wirtschaftlich taumelnden Verband wieder in die Spur zu bringen. Neue Geschäftsfelder für den Reiterverband beispielsweise, zudem einen externen Beraterstab mit Kundensicht der Reiter auf die FN. Es gelte darüber hinaus, die Vereine bei der Entwicklung eines Service- und Dienstleistungsgedankens zu fördern und zu unterstützen.