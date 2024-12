Vielseitigkeit: Mit Bundestrainer Thomsen nach Los Angeles

Planungssicherheit für die deutschen Olympia-Reiter: Auch in der Vielseitigkeit bleibt Cheftrainer Peter Thomsen (63) für weitere vier Jahre an Bord, das gab die Deutsche Reiterliche Vereinigung FN am Donnerstag bekannt. Bereits im November hatten Otto Becker (Bundestrainer Springen) und Monica Theodorescu (Bundestrainerin Dressur) ihre Verträge verlängert, bis zu den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles sind damit die wichtigsten Personalfragen geklärt.